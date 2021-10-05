Известная модель Лиза Ястремская, победившая на конкурсе "Мисс Украина Вселенная 2020", показала новый кадр из съемок

Елизавета часто показывает в сети разные образы, которые ей нравятся. Причем Ястремская следует единому стилю и не пересекает границ: аккуратный макияж, простая укладка и элегантный костюм или платье идеально гармонируют друг с другом.

Под новым фото, которое модель показала в Инстаграм, она заговорила об ограничениях.

«Не ограничивайте себя. Многие люди ограничивают себя тем, на что, по их мнению, они способны. Вы можете достичь таких высот, какие позволяет ваш разум. Помните, вы можете достичь всего, во что верите. Мэри Кэй Эш» - процитировала Елизавета известное высказывание.

В сети поспешили ответить:

«Красотка 😍; Прелесть❤; Волшебно 🕊; Белла!; Красиво и эмоции такие видны; похитительница сердец❤️; вы такая прекрасная; обожаю; превосходная, как картинка; воплощение нежности».

Елизавета после конкурсов красоты успела принять участие в нескольких разных проектах, сняться на шоу и даже провести консультации для молодых девушек, желающих покорить индустрию красоты.

В последнее время Елизавета предпочитает не показывать фото из профессиональных фотосессий и редко говорит о личной жизни. Однако в разделе Стори в Инстаграм девушка с легкостью демонстрирует свои тренировки и косметические процедуры.

Напомним, "Мисс Украина 2020" Ястремская в спортивном топике блеснула подтянутыми формами: фото.

Как сообщала Politeka, "Мисс Украина 2020" Ястремская в черном платье с сеточкой показала подтянутые формы: фото.

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