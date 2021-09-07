Модель Елизавета Ястремская показала себя, рассказав о неудаче в начале новой недели

Как пишет Politeka.net, Елизавета победила на отечественном конкурсе "Мисс Украина Вселенная 2020", а также участвовала на международном конкурсе. Красотка при этом является не только моделью, но и дизайнером, создав бренд собственной одежды. Не забывает Ястремская и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

В этот раз Елизавета показалась в спортивном топике, а волосы оставила распущенными. Красотка сделала селфи, показав свою фигурку на крупном плане.

"Так устала вчера после учебы, что проспала сегодня тренировку с тренером на 10", - рассказала об утренней проблеме Ястремская.

"В очередной раз убеждаюсь, что раньше 12 мне лучше ничего не планировать", - подытожила Елизавета.

Фанаты не смогли написать девушке комплименты, так как снимок был в сторис Инстаграм.

Напомним, "Мисс Украина 2020" Ястремская в черном платье с сеточкой показала подтянутые формы

А еще Politeka рассказывала, что "Мисс Украина 2020" Ястремская показала, как достигает идеала в спортзале

Также Politeka сообщала, что "Мисс Украина" Ястремская в бикини с банными принадлезностями показала свой способ повышения иммунитета



