Модель Елизавета Ястремская показала себя, рассказав о неудаче в начале новой недели
Как пишет Politeka.net, Елизавета победила на отечественном конкурсе "Мисс Украина Вселенная 2020", а также участвовала на международном конкурсе. Красотка при этом является не только моделью, но и дизайнером, создав бренд собственной одежды. Не забывает Ястремская и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
В этот раз Елизавета показалась в спортивном топике, а волосы оставила распущенными. Красотка сделала селфи, показав свою фигурку на крупном плане.
"Так устала вчера после учебы, что проспала сегодня тренировку с тренером на 10", - рассказала об утренней проблеме Ястремская.
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"В очередной раз убеждаюсь, что раньше 12 мне лучше ничего не планировать", - подытожила Елизавета.
Фанаты не смогли написать девушке комплименты, так как снимок был в сторис Инстаграм.
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