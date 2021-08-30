Модель Елизавета Ястремская поделилась в Инстаграм своей тренировкой, заинтриговав украинцев мотивацией

Как пишет Politeka.net, Елизавета Ястремская в прошлом году победила на конкурсе "Мисс Украина Вселенная". Девушка после этого девушка представляла Украину на международном конкурсе "Мисс Мира". Девушка позировала для множества журналов, а также основала свой бренд одежды, назвав его Elza. Девушка также активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых сторис Элизавета позировала в салатовом костюме. Красотка находилась в спортзале, впечатляя растяжкой.

"Я люблю спорт", - написала девушка.

На втором сторис красотка делала приседания, после чего отводила ногу с грузом на ноге.

А также девушка сделала репост фотографии бывшей супермодели. Красотка стояла у бассейна, демонстрируя роскошную фигуру. Как оказалось, этой знаменитости 56 лет и Елизавета берет с нее пример.

"Мотивация, ей 56 лет", - написала Ястремская.

Напомним, "Мисс Украина" Ястремская в купальнике с банным веником показала свой способ оздоровления

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