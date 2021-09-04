Модель Елизавета Ястремская показала себя в новом образе, впечатлив признанием

Как пишет Politeka.net, Елизавета Ястремская стала победительницей "Мисс Украина Вселенная 2020" и участвовала в "Мисс Мира". Девушка сейчас занимается собственнім брендом одежды, а также активно ведет Инстаграм, где делится всем интересным.

На новом фото Ястремская позировала в наряде с вырезом. Красотка смотрела в камеру, демонстрируя свою красоту.

"Верю в волшебство доброты и любви.

Я благодарный человек. Каждый день я обращаюсь к Богу и Вселенной и благодарю их. Я считаю, что благодарность может не только принести пользу вашей самооценке и психическому здоровью, но также улучшить ваши отношения с другими людьми и сделать их счастливее. И я хочу научить других искусству благодарности и показать людям преимущества этой красивой привычки", - написала Ястремская.

Фанаты поставили более 200 лайков и написали комментарии:

"Ой, люблю тебя так сильно, королева", "Мы любим вас из Филиппин", "Ты такая красивая", "Твоя красота кажется волшебной".

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