Известная модель Елизавета Ястремская удивила новым фото в стильном образе
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская модель Лиза Ястремская, которая получила титул "Мисс Украина 2020", часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз красотка поделилась в сети очаровательным фото, на котором запечатлена в модном киевском ресторане.
Как видно, для выхода в люди, Елизавета подобрала стильный сдержанный лук черного цвета. На ней узкие прямые брюки и облегающий топ, а на талии интересный пояс-корсет, который подчеркивает худенькую фигуру. Дополняют образ интересные туфли на шпильке и небольшая темная сумочка. Волосы девушки распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж и загадочный взгляд.
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В подписи к фото Ястремская процитировала слова известного актера Вуди Аллена: "Если хочешь узнать человека, не слушай, что о нем говорят другие. Лучше послушай, что он говорит о других". Поклонники тут же принялись комментировать новое фото модели, засыпая ее комплиментами: "Красотка", "Ты прекрасна", "Красивая, я тебя люблю", "А фото супер! Красотка", "Люблю этот твой взгляд", "Ты красотка! А слова на все сто правда!", "Это одна из моих любимых цитат. Очень правильные слова. Вроде так просто, но как мудро и точно".
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Как сообщала Politeka, "Мисс Украина 2020" Ястремская в спортивном топике блеснула подтянутыми формами: фото.
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