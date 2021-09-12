Известная модель Елизавета Ястремская похвасталась роскошным букетом
Как сообщает Politeka.net, известная модель Елизавета Ястремская, которая представляла Украину на всемирном конкурсе красоты, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз красотка поделилась в сети очаровательным фото, на котором похвасталась роскошным букетом цветов.
На новой фотографии Лиза запечатлена на прогулке, она держит в руках коробку с пышными розовыми и белыми цветами и с милой улыбкой смотрит в объектив. Перед камерой девушка появилась в интересном наряде, который очень напоминает пижаму, а на ее ногах черные босоножки на низком ходу.
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В подписи к фото Ястремская привела цитату: "Пройдемте в сад, я покажу Вас розам". Ричард Бринсли Шеридан". Поклонники тут же принялись комментировать новую фотографию модели: "Прекрасная Елизавета", "Кто купил это для тебя?", "Какая красивая композиция. Кайф", "Прекрасная", "Красотка", "Очень красиво".
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