Известная модель Елизавета Ястремская поделилась стильным кадром и решила заговорить о мудрости

Елизавета после конкурсов красоты успела принять участие в нескольких разных проектах, сняться на шоу и даже провести консультации для молодых девушек, желающих покорить индустрию красоты.

В целом Елизавета предпочитает показывать эти моменты из жизни в Инстаграм, хотя и делает это не так часто.

В этот раз девушка рассказала, как хочет поделиться мудрейшей притчей с поклонниками.

«Однажды старец увидел змею, гибнущую в огне, и решил вытащить её из пламени. Когда он сделал это, змея укусила его, вызвав нестерпимую боль. Он отбросил змею, и она снова упала в огонь.

Тогда старец схватил металлический шест, вытащил змею из пламени и спас ей жизнь. Один из учеников, наблюдавших за этим, почтительно обратился к нему:

"Отче, эта змея укусила тебя, почему ты по-прежнему пытаешься спасти её?"

Старец ответил: "Натура рептилий - кусать, но это не должно менять мою натуру - помогать". Не меняйте своей сущности только потому, что кто-то ранил вас» - поделилась притчей модель.

В последнее время она не так часто публикует яркие кадры, однако в своих подписях к фото Елизавета старается подмечать особый для нее смысл.

Ранее известная модель Елизавета Ястремская, которая представляла Украину на всемирном конкурсе красоты, поделилась в сети очаровательным фото.

На новой фотографии Лиза запечатлена на прогулке. Перед камерой девушка появилась в интересном наряде, который очень напоминает пижаму, а на ее ногах черные босоножки на низком ходу.

Напомним, "Мисс Украина 2020" Ястремская в спортивном топике блеснула подтянутыми формами: фото.

Как сообщала Politeka, "Мисс Украина 2020" Ястремская в черном платье с сеточкой показала подтянутые формы: фото.

Также Politeka писала, что "Мисс Украина" Ястремская показала эффектный лук со стильным мейкапом: "Королева".