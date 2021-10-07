Популярная украинская модель, обладательница титула «Мисс Украина Вселенная» 2020 года Елизавета Ястремская решила показать, что именно ей помогает подерживать свою фигуру в форме.

Елизавета Ястремская хорошо знает, как важно следить за собой и своим питанием, а также распорядком дня. Из-за комплексов еще в школе девушка заметно набрала в весе и все попытки привести себя в порядок в тот момент ничего ей не дали.

Тем не менее, дело решил случай. По словам Ястремской, помогла обычная влюбленность и чувство эйфории, из-за которого она была рассеянная и витала в облаках. После того, как девушке все же удалось вернуть желаемые параметры, она больше не дает себе расслабляться.

Как можно заметить, сейчас Елизавета сильно увлечена занятиями спортом и оздоровлением своего организма. Знаменитость не только чувствует себя лучше, когда занимается, она также получает формы мечты. Некоторые упражнения больше всего ей нравятся. В сторисах Ястремская показал, как обычно занимается с тренером.

Также Елизавета показалась в спортивном топике, а волосы оставила распущенными. Красотка сделала селфи, показав свою фигурку на крупном плане.

"Так устала вчера после учебы, что проспала сегодня тренировку с тренером на 10", - рассказала об утренней проблеме Ястремская.

Напомним, "Мисс Украина 2020" Ястремская в спортивном топике блеснула подтянутыми формами: фото.

Как сообщала Politeka, "Мисс Украина 2020" Ястремская в черном платье с сеточкой показала подтянутые формы: фото.

Также Politeka писала, что "Мисс Украина" Ястремская показала эффектный лук со стильным мейкапом: "Королева".