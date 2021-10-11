Елизавета Ястремская, которая получила титул "Мисс Украина Вселенная 2020", показала, как следит за своей фигурой в спортзале, мотивировав украинцев.
Как пишет Politeka.net, Елизавета Ястремская стала успешной отечественной моделью. Звезда начала свой путь с "Интершколы", а после этого приняла участие в конкурсе "Мисс Украина Вселенная 2020", где заняла первое место. Елизавета после этого участвовала в "Мисс Мира", но победить не смогла. Сейчас красотка активно продвигает свой бренд купальников, а также ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новых сторис Елизавета была в спортивном топике и лосинах. Звезда была в спортзале и показала несколько упражнений. Ястремская работала как с тренажерами, так и с фитнес-резинкой.
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Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных функций.
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