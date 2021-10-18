В конкурсе "Мисс Украина Вселенная 2021" на днях победила бывшая участница шоу "Холостяк-10" Анна Неплях, что вызвало большие споры в Сети.

27-летняя днепрянка Анна Неплях завоевала победу на престижном конкурсе, пишет Politeka.net. Теперь девушка представит нашу страну на конкурсе "Мисс Вселенная 2021" в декабре этого года в Израиле.

Экс-участница шоу "Холостяк" с детства смотрела конкурсы красоты и мечтала представить Украину на международном соревновании.

По словам Неплях, она мечтает создать собственный женский центр, где бы предоставлялась психологическая помощь, а также помогали развить творческие таланты и так далее.

В Сети вызвала споры победа Анны Неплях, пользователи сети не только поддерживали девушку, но также не стеснялись в выражениях, критикуя ее:

"И кто же за такую проплатил?😂😂😂", "Походу, она должна бы Казахстан представлять...", "Серая мышь, а не Королева Красоты Украины🤦‍♀️🥺😔", "Выбрали фотку некрасивую. Зайдите к ней в профиль- она очень даже красивая", "У нее красивые глаза, желаю удачи", "А помните её смех, от которого тот холостяк аж вздрагивал 🙂", "Ну ребят, ну какая она Мисс Вселенная, ну такое себе и стара она для конкурса красоты, кто-то проспонсировал тетку перед пенсией 🙂".

Напомним, новую "Мисс Украина Вселенная" Анну Неплях разнесли в сети из-за внешности

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