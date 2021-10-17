Жена героя шоу «Холостяк-10» пилота Макса Михайлюка, модель Даша Хлыстун, рассказала, что поразило ее на прогулке с маленькой дочкой Арианой.

Известная модель, которая стала первым ангелом Victoria’s Secret из Украины Даша Хлыстун сейчас строит отношения с бывшим героем шоу "Холостяк" Максом Михайлюком, пишет Politeka.net. Пара стала родителями весной этого года, у них родилась дочь Ариана.

В своем Инстаграм Даша Хлыстун часто делится откровениями о семейной жизни и, в частности, о ребенке. В этот раз красотка записала сторис, удивив видом в черной шапке.

Звезда была без макияжа и в клетчатом пальто.

"Сегодня будете лицезреть мои строис в шапке. Я не успела высушить голову, Ариана закомандовала спать", - рассказала модель.

Девушка вышла на прогулку с дочкой, и поделилась историей, свидетельницей которой стала. По словам жены экс-"холостяка" у нее на районе с детьми в основном гуляют няни, мамы или бабушки, но среди всех выделяется мужчина.

"Судя по коляске у него дочка... Вы просто не понимаете, этот мужчина самый счастливый среди всех нас, правда. Он настолько светится от счастья, видно, как он балдеет и кайфует от того, что проводит время с ребенком... Это так круто, когда у мужчины ребенок долгожданный, и вот как сейчас он проводит время, гуляет с ним... Его жена, наверно, самая счастливая", - рассказала Даша Хлыстун.

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