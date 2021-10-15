Жена героя 10 сезона популярного шоу «Холостяк» Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун впечатлила роскошным видом на их совместном снимке.

Как передает Politeka.net, после окончания проекта Макс Михайлюк не стал строить отношения с победительницей проекта Дашей Ульяновой. Вместо этого, он начал встречаться с молодой моделью Хлистун, которая через месяц отношений забеременела от него. Сегодня парочка счастлива вместе и воспитывает дочь.

На свежем фото, которое Михайлюк опубликовал у себя в Инстаграм, он похвастался своей красоткой-женой, которая позировала в эффектном платье на бретельках с глубоким декольте.

«Хороших выходных», - подписал фото Михайлюк.

В комментариях ему и его роскошной жене оставили массу приятных слов.

«Великолепны», «Очень классные, будьте всегда такими, и счастливыми», «Ну очень красивые», «Как гармонично смотритесь», «Харошки! Счастья Вам», «Класнючие, и вам хороших выходных», «Жена-огонь», «Невероятные», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Даша Хлистун показала свое тело после родов: "Чуть сознание не потеряла".

Как сообщала Politeka, Даша Хлистун неожиданно заговорила о пополнении в семье.

Также Politeka писала, что Даша Хлистун призналась, как изменились отношения с мужем после родов: "Поправилась на 25 кг".