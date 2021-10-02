Українська модель Даша Хлистун, яка народила доньку герою 10 сезону шоу "Холостяк" Максу Михайлюку, розповіла, чи хоче ще дітей

Як пише Politeka.net, після того, як Хлистун і Макс Михайлюк публічно заявили про свої стосунки, дівчина стала активно вести соціальні мережі. В Instagram вона регулярно ділиться з шанувальниками подробицями зі свого особистого життя, а також відповідає на питання, що хвилюють фанатів.

Цього разу Даша відверто відповіла на питання, що стосуються пологів, вагітності та дітей.

Хлистун розповіла, що готувалася до природних пологів, але на останньому УЗД їй сказали робити кесарів розтин.

"Хочеш ще дітей?",- запитали у дівчини шанувальники.

"Хочу, але не найближчим часом", - чесно відповіла Хлистун.

Як відомо, Даша завагітніла всього через місяць після того, як почала зустрічатися з Михайлюком. Їхні стосунки розвивалися дуже стрімко, адже вже через 9 місяців парочка стала молодими батьками.

Нагадаємо, що Даша Хлистун показала, як змінилося її тіло після пологів: "трохи свідомість не втратила".

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