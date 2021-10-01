Герой 10 сезону шоу "Холостяк" Макс Михайлюк показав, як швидко росте їх з Дашею Хлистун дочка

Як пише Politeka.net, в Instagram у Михайлюка з'явилося фото з відпочинку, куди він відправився разом з красунею-дружиною і маленькою донькою. Михайлюк позував на тлі пальм, тримаючи в руках найцінніше.

"Дочка - один з найпрекрасніших подарунків, які може дати це життя", - зазначив екс-«Холостяк».

У коментарях йому залишили масу приємних слів. Багато людей відзначили, що дівчинка схожа на тата.

"Копія татка", "Цінуйте і любіть свою красиву сім'ю", "солодка парочка", "Татова принцеса", "Ну яка вона твоя копія, що ти там робив, що так вийшло то?", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що у фіналі «Холостяка» Михайлюк вибрав Дашу Ульянову, але молоді люди не стали продовжувати відносини після проекту. Незабаром Михайлюк почав зустрічатися з молодою українською моделлю Дашею Хлистун, яка через місяць стосунків завагітніла від нього.

Нагадаємо, що Макс Михайлюк зворушив кадрами з маленькою донькою: "Татова ніжність".

Як повідомляла Politeka, Михайлюк похвалився білосніжною посмішкою, нарвавшись на компліменти: "який солідний...".

Також Politeka писала, що дружина Михайлюка заговорила про зради в її родині: "я б їй все волосся повиривала".