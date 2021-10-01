Популярна модель і дружина головного героя 10-го сезону шоу "Холостяк" Макса Михайлюка Даша Хлистун зізналася, скільки кілограм набрала під час вагітності

Як передає Politeka.net, Даша Хлистун є відомою моделлю, вона стала першим ангелом Victoria Secret з України. Макс Михайлюк, головний герой 10 сезону шоу "Холостяк" познайомився з майбутньою дружиною відразу після зйомок. Цього року у них народилася дочка Аріана.

Так, цього разу на сторінці Даші Хлистун з'явилося нове фото. На кадрі вона показує, як змінилася її фігура після пологів. Також, вона повідомила, що під час вагітності поправилася на 25 кілограмів.

"Отже, коли я стрімко набирала вагу під час вагітності (а я прям дуже добре набрала, +25 кг🤭) Я не помічала як моє обличчя збільшується в розмірах, єдине, що відчувала як ноги починають тертися один об одного 😅

Ось і зараз, я чесне слово не помічаю як худну. А тільки чую від усіх кого зустрічаю: Даша як це ти зробила? Яка вага зараз? (Ні я, безумовно бачу, що вже худіше ніж була, мене це радує). Я так себе комфортно почуваю 😜 ноооо тут я стала на ваги й ... загалом, як думаєте, яка ж там цифра була? 😄 обсяг стегон вже теж значно відрізняється (народжувати йшла з об'ємом 110) я трохи свідомість не втратила коли, виміряла 😂", — зізналася Даша Хлистун.

Раніше вона показувала на своїй сторінці в Instagram, як поправилася під час вагітності, і як виглядала в останній місяць перед пологами:

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