Популярная модель и жена главного героя 10-го сезона шоу "Холостяк" Макса Михайлюка Даша Хлистун призналась, сколько килограмм набрала во время беременности

Как передает Politeka.net, Даша Хлистун является известной моделью, она стала первым ангелом Victoria Secret из Украины. Макс Михайлюк, главный герой 10 сезона шоу "Холостяк" познакомился с будущей женой сразу после съемок. В этом году у них родилась дочь Ариана.

Так, на этот раз на странице Даши Хлистун появилось новое фото. На кадре она показывает, как изменилась её фигура после родов. Также, она сообщила, что во время беременности поправилась на 25 килограмм.

"Итак, когда я стремительно набирала вес во время беременности (а я прям очень хорошо набрала, +25 кг🤭) я не замечала как мое лицо увеличивается в размерах, единственное, что чувствовала как ноги начинают тереться друг об друга 😅

Вот и сейчас, я честное слово не замечаю как худею. А только слышу от всех кого встречаю: Даша как это ты сделала? Какой вес сейчас? (нет я, безусловно вижу, что уже худее чем была, меня это радует). Я так себя комфортно чувствую 😜 ноооо тут я стала на весы и … в общем, как думаете, какая же там цифра была? 😄 объём бёдер уже тоже значительно отличается (рожать шла с объёмом 110) я чуть сознание не потеряла когда, измерила 😂", — призналась Даша Хлистун.

Ранее она показывала на своей странице в Инстаграм, как поправилась во время беременности, и как выглядела в последний месяц перед родами:

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