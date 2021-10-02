Украинская модель Даша Хлистун, которая родила дочку герою 10 сезона шоу «Холостяк» Максу Михайлюку, рассказала, хочет ли еще детей

Как пишет Politeka.net, после того, как Хлистун и Макс Михайлюк публично заявили о своих отношениях, девушка стала активно вести социальные сети. В Инстаграм она регулярно делится с поклонниками подробностями из своей личной жизни, а также отвечает на вопросы, волнующие фанатов.

В этот раз Даша откровенно ответила на вопросы, касающиеся родов, беременности и детей.

Хлистун рассказала, что готовилась к естественным родам, но на последнем УЗИ ей сказали делать кесарево сечение.

«Хочешь еще детей?», - спросили у девушки поклонники.

«Хочу, но не ближайшее время», - честно ответила Хлистун.

Как известно, Даша забеременела всего через месяц после того, как начала встречаться с Михайлюком. Их отношения развивались очень стремительно, ведь уже через 9 месяцев парочка стала молодыми родителями.

Напомним, что Даша Хлистун показала, как изменилось ее тело после родов: "Чуть сознание не потеряла".

Как сообщала Politeka, Даша Хлистун рассказала, как изменились ее отношения с мужем: "Поправилась на 25 кг".

Также Politeka писала, что Макс Михайлюк показал, как выросла его дочка: «Один из самых прекрасных…».