Украинская модель Даша Хлистун, которая родила дочку герою 10 сезона шоу «Холостяк» Максу Михайлюку, рассказала, хочет ли еще детей
Как пишет Politeka.net, после того, как Хлистун и Макс Михайлюк публично заявили о своих отношениях, девушка стала активно вести социальные сети. В Инстаграм она регулярно делится с поклонниками подробностями из своей личной жизни, а также отвечает на вопросы, волнующие фанатов.
В этот раз Даша откровенно ответила на вопросы, касающиеся родов, беременности и детей.
Хлистун рассказала, что готовилась к естественным родам, но на последнем УЗИ ей сказали делать кесарево сечение.
«Хочешь еще детей?», - спросили у девушки поклонники.
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«Хочу, но не ближайшее время», - честно ответила Хлистун.
Как известно, Даша забеременела всего через месяц после того, как начала встречаться с Михайлюком. Их отношения развивались очень стремительно, ведь уже через 9 месяцев парочка стала молодыми родителями.
Напомним, что Даша Хлистун показала, как изменилось ее тело после родов: "Чуть сознание не потеряла".
Как сообщала Politeka, Даша Хлистун рассказала, как изменились ее отношения с мужем: "Поправилась на 25 кг".
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