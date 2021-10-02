Дружина героя шоу "Холостяк-10" Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун, розповіла про особисте
Відома модель, яка стала першим ангелом Victoria's Secret з України, часто ділиться подробицями особистого життя в Instagram, пише Politeka.net.
Цього разу красуня відповіла на питання підписниць в Instagram.
Зокрема, у зірки поцікавилися, якими стали стосунки пари після народження дитини.
"Стали тільки краще", - зізналася Хлистун, А відповідь вона підкріпила фото з чоловіком і дитиною.
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Однак зараз Макса Михайлюка немає поруч з дружиною і дитиною. Як виявилося, він працює.
Також модель відверто розповіла, що за час вагітності вона поправилася на 25 кг. Але не можна не зазначити, що дівчина швидко прийшла в колишню форму. Красуня розкрила секрет таких змін: "Спорт, харчування, масажі, відновлення гормонального фону".
"Я завжди була в ідеальній формі для роботи, і при цьому не сиділа на дієтах. Але також у мене є сила воля не їсти фігню. Тому, якби треба було скинути зайву вагу, я б просто закрила рот, але ніяк не вдавалася до булімії", - написала модель.
Зазначимо, Макс Михайлюк і Даша Хлистун познайомилися в Інтернеті. Чоловік написав моделі в Instagram.
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