Жена главного героя шоу "Холостяк" Макса Михайлюка модель Даша Хлыстун устроила жаркую фотосессию после рождения дочери.
Как сообщает Politeka.net, известная украинская модель Даша Хлыстун, которая в апреле этого года родила дочку своему мужу герою шоу "Холостяк" Максу Михайлюку, порадовала поклонников кадрами со съемок, на которых появилась в дерзком образе. Надо сказать, что модель просто поразила фанатов тем, как быстро вернулась в форму после родов, а ведь во время беременности девушка набрала около 20 килограммов.
На новых кадрах в Instagram-сторис Дашу можно увидеть на съемке в интересной локации, она экстравагантно позирует, пока фотографы бегают вокруг нее. Перед камерой красотка появилась в откровенном образе – на ней длинное черное пальто, под которым похоже ничего нет. На ногах модели темные чулки и шпильки, а на руках красные перчатки. Ее волосы собраны в элегантную прическу, а на лице яркий макияж и уверенный вид.
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