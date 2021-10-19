Відома телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка веде шоу "Танці з зірками", засвітилася у складі журі на конкурсі "Міс Україна-Всесвіт".

Як передає Politeka.net, Іванна Онуфрійчук є відомою телеведучою та актрисою. Вона брала участь у зйомках безлічі творчих проектів і також, проявила себе як модель. Нещодавно стало відомо, що вона замінила місце Тіни Кароль на шоу "Танці з зірками".

Так, цього разу Іванна Онуфрійчук опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах телеведуча засвітилася серед журі на конкурсі "Міс Україна-Всесвіт 2021". Як відомо, цього року здобула перемогу учасниця 10-го сезону шоу "Холостяк" Анна Неплях.

Українці не стали стояти осторонь і висловили свою думку в коментарях під фото: "Це Міс Всесвіт Україна ???? Що серйозно? Куди ви дивитися? Це провал!", "Іванна, Ви точно краще виглядаєте, чим вибрана цього року «міс»..", "Перше місце має бути твоїм", "так ви набагато краще всіх інших дівчат", "Ту міс помити і вся краса змиється", "На ваших фото їй років 45😳 😳. На її власній сторінці стільки фотошопу","Боже, і це "міс Україна"? Який кошмар".

Іванна Онуфрійчук відповіла під одним із коментарів зі звинуваченнями Ганни Неплях у нечесній перемозі: "Я, як член журі, можу стверджувати, що нічого подібного не відбувалося на цьому конкурсі 😉".

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