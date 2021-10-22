У конкурсі "Міс Україна Всесвіт 2021" днями перемогла колишня учасниця шоу "Холостяк-10" Анна Неплях, до якої зараз прикута увага.

Модель активно веде сторінку в Instagram, на якій у неї налічується 296 тисяч підписників, пише Politeka.net.

У новому пості зірка показала себе в светрі, але не в простому, а як у самої британської принцеси Діани.

"Я розкішна", - написано на одязі.

"Такий светр тільки у мене і у принцеси Діани✨

А хто вас надихає стильно одягатися?",- написала Неплях.

За годину публікація зібрала понад 5000 лайків і багато коментарів.

"Завтра у всіх буде такий же😄", " Помада під светр, Класні фоточки))))", "вона померла в 97 році", "викладіть ваші луки, які в сторіс в пост😍", "красуня❤️", "інший клас", "чудова краса 😍 😍 😍 любов❤️". - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Анна Неплях в грудні цього року повинна відправитися Ізраїль, де представить нашу країну на конкурсі "Міс Всесвіт 2021".

Примітно, що дівчина з дитинства захоплюється конкурсами краси, і завжди мріяла представити Україну.

Крім модельної кар'єри у Неплях також є тяга до живопису. Зірка пише картини, продаж яких становить частину її доходу.

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