В конкурсе "Мисс Украина Вселенная 2021" на днях победила бывшая участница шоу "Холостяк-10" Анна Неплях, к которой сейчас приковано внимание.
Модель активно ведет страницу в Инстаграм, на которой у нее насчитывается 296 тысяч подписчиков, пишет Politeka.net.
В новом посте звезда показала себя в свитере, но не в простом, а как у самой британской принцессы Дианы.
"Я роскошна", - написано на одежде.
"Такой свитер только у меня и у Принцессы Дианы✨
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А кто вас вдохновляет стильно одеваться?", - написала Неплях.
За час публикация собрала более 5000 лайков и много комментариев.
"Завтра у всех будет такой же😄", "Помада под свитер, классные фоточки))))", "Она умерла в 97 году", "Выложите ваши луки, которые в сторис в пост😍", "Красотка❤️", "Другой класс", "Великолепная красота 😍😍😍 Любовь❤️". - написали пользователи сети.
Отметим, Анна Неплях в декабре этого года должна отправиться Израиль, где представит нашу страну на конкурсе "Мисс Вселенная 2021".
Примечательно, что девушка с детства увлекается конкурсами красоты, и всегда мечтала представить Украину.
Помимо модельной карьеры у Неплях также есть тяга к живописи. Звезда пишет картины, продажа которых составляет часть ее дохода.
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