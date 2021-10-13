Украинская модель, победиельница "Мисс Украина 2018" Вероника Дидусенко, которая активно борется в области защиты прав женщин, огорошила новым заявлением.

Как известно, в 2018-м на следующий день после победы в конкурсе красоты "Мисс Украина" Дидусенко лишили титула и отобрали корону за то, что она скрыла от оргкомитета факт своего замужества и рождения ребенка. А по правилам конкурса, которым уже 70 лет, участницам нельзя быть в браке и иметь детей.

Дидусенко на днях заявила, что собирается вернуть себе титул и подала в суд на организаторов украинского конкурса красоты, передает ТСН.

По словам модели, она это делает не ради короны, а своих принципов. Девушка считает несправедливым, что материнство или брак становятся препятствием для участия в "Мисс".

Адвокат Вероники уверяет, что в договоре, который подписывала его подопечная, не было информации относительно брака и детей участницы. Поэтому считает ее дисквалификацию не законной. Иск по этому поводу будет рассматривать Печерский суд столицы.

Оппоненты Дидусенко называют происходящее пиаром с ее стороны. Виктория Киосе, которая в 2018-м возглавляла "Мисс Украина", заявила, что конкурс красоты - "это не политическая площадка и бороться за права матерей нужно в других местах".

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