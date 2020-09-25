Известная украинская модель Анастасия Суббота, которая получила титул "Мисс Украина Вселенная 2019", показала себя на тренировке

На кадрах звезда показалась в лосинах, кроссовках и топе. Красотка показала, как занимается боксом и делает тренировки у ринга. Анастасия продемонстрировала свою тренировку на ринге, где она была вместе с тренером. Волосы у Субботы были собраны в хвост, чтобы не мешали. Кадры получились эффектными и мотивирующими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Бокс для девушек тоже полезен!

Это не страшно и не травматично! Поможет прийти в форму, похудеть, избавит вас от стресса. Всем советую девчонки!

Вне зависимости от вашей физической формы, тренер подберет индивидуальную программу. Я очень довольна что начала тренироваться!", - написала звезда.

Фанаты посмотрели видео более 100 раз и написали комментарий:

"Супер, молодчинка ! Очень вдохновляет !!!!!".

Сообщалось, что украинская модель, победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная 2019" Анастасия Суббота изумила женским шармом в необычной фотосессии.

Рыжеволосая Анастасия в черном худи, такого же цвета классическом пиджаке и синих джинсах расположилась в расслабленной позе, оперевшись на раковину.

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