Відома українська модель Анастасія Субота, яка здобула титул "Міс Україна Всесвіт 2019", показала себе на тренуванні

На кадрах зірка здалася в лосинах, кросівках і топі. Красуня показала, як займається боксом і робить тренування біля рингу. Анастасія продемонструвала своє тренування на рингу, де вона була разом з тренером. Волосся у суботи були зібрані в хвіст, щоб не заважали. Кадри вийшли ефектними і мотивуючими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Бокс для дівчат теж корисний!

Це не страшно і не травматично! Допоможе прийти у форму, схуднути, позбавить вас від стресу. Всім раджу дівчата!

Незалежно від вашої фізичної форми, тренер підбере індивідуальну програму. Я дуже задоволена що почала тренуватися!",- написала зірка.

Фанати подивилися відео більше 100 разів і написали коментар:

"Супер, молодчинка ! Дуже надихає !!!!!".

Повідомлялося, що українська модель, переможниця конкурсу краси" Міс Україна Всесвіт 2019 " Анастасія субота здивувала жіночим шармом в незвичайній фотосесії.

Рудоволоса Анастасія в чорному худі, такого ж кольору класичному піджаку і синіх джинсах розташувалася в розслабленій позі, спершись на раковину.

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