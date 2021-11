Новая "Мисс Украина-Вселенная" и участница 10-го сезона проекта "Холостяк" с Максом Михайлюком Анна Неплях дала совет, как полюбить себя и показала недостатки своей фигуры.

Как передает Politeka.net, Анна Неплях стала обладательницей титула "Мисс Украина-Вселенная" 2021 года, и будет представлять Украину на международном конкурсе в Израиле. Также, стоит отметить, что ранее она прославилась как участница 10-сезона шоу "Холостяк", где главным героем был Макс Михайлюк.

Так, на этот раз участница "Холостяка" опубликовала новое фото. На коллаже Анна Неплях показывает разницу, как меняется её тело от ракурса и осанки. Под фото она призвала полюбить своё тело и дала совет, как принять его.

"And it's okay to be not perfect!



Хотелось бы написать, что это до и после, но это разница в минуту😜



Пора уже принять факт, что мы все не идеальны и это нормально иметь складочки, целлюлит, прыщи, посеченные кончики(тут можно пополнять список вечно!) И продолжать любить своё тело и заботиться о нем из любви, а не страха быть какой-то не такой, как девушки с картинки инстаграмма.( и помнить, что даже там волшебство фотошопа никто не отменял!)



Мы, женщины, так стремимся к идеалу, что забываем быть счастливыми, а дальше всегда следует эмоциональное выгорание, срывы и вечное недовольство собой. Но где же мы, настоящие в этом всем?



Прими своё тело, каждую его особенность и знай, что оно у тебя одно, и только от твоей внутренней любви и заботы зависит то, как оно выглядит🙌🏽



И помни:



Тебе не нужно быть идеальной, ты уже совершенна!", - дала совет Анна Неплях.

