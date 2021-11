Нова "Міс Україна-Всесвіт" і учасниця 10-го сезону проєкту "Холостяк" з Максом Михайлюком Анна Неплях дала пораду, як полюбити себе i виставила напоказ недоліки своєї фігури.

Як передає Politeka.net, Анна Неплях стала володаркою титулу "Міс Україна-Всесвіт" 2021 року, і представлятиме Україну на міжнародному конкурсі в Ізраїлі. Також, варто відзначити, що раніше вона прославилася як учасниця 10-сезону шоу "Холостяк", де головним героєм був Макс Михайлюк.

Так, цього разу учасниця "Холостяка" опублікувала нове фото. На колажі Анна Неплях показує різницю, як змінюється її тіло від ракурсу і постави. Під фото вона закликала полюбити своє тіло і дала пораду, як прийняти його.

"And it's okay to be not perfect!



Хотілося б написати, що це до і після, але це різниця у хвилину😜



Пора вже прийняти факт, що ми всі не ідеальні й це нормально мати складочки, целюліт, прищі, посічені кінчики(тут можна поповнювати список вічно!) І продовжувати любити своє тіло і піклуватися про нього з любові, а не страху бути якийсь не такий, як дівчата з картинки Інстаграма.(і пам'ятати, що навіть там чари фотошопу ніхто не відміняв!)



Ми, жінки, так прагнемо до ідеалу, що забуваємо бути щасливими, а далі завжди слід емоційне вигорання, зриви й вічне невдоволення собою. Але де ж ми, справжні в цьому всьому?



Прийми своє тіло, кожну його особливість і знай, що воно у тебе одне, і тільки від твоєї внутрішньої любові й турботи залежить те, як воно виглядає



І пам'ятай:



Тобі не потрібно бути ідеальною, ти вже досконала!",- дала пораду Ганна Неплях.

