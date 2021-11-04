Новая «Мисс Украина-Вселенная» и участница 10-го сезона проекта "Холостяк" с Максом Михайлюком Анна Неплях попала в серьезную аварию.

Как пишет Politeka.net, об этом сама украинская модель рассказала в своем Инстаграм. Девушка рассказала, что 4 ноября с ней произошла беда: она попала в ДТП, виновницей которого стала сама.

«Сегодня я впервые попала в серьезную аварию. Со мной все хорошо, со всеми людьми все хорошо, а вот с Красным Пирожком все не очень хорошо», - рассказала модель. Из дальнейших сториз становится понятно, что она имела в виду свою машину, капот которой действительно получил серьезные повреждения.

Неплях призналась, что виновницей аварии стала она сама. По словам девушки, она не рассчитала тормозной путь и влетела в машину, стоявшую перед ней, а та, в свою очередь, задела еще одну.

«У меня, если честно, еще где-то трясутся ноги. Всю ответственность беру за себя. Это моя вина», - признала девушка.

Она добавила, что водители двух других машин заметили, что она нервничает, и поддержали ее на месте происшествия, не став выяснять с ней отношения. Девушка также рассказала, что по факту аварии оформили протокол.

Напомним, "мисс Украина Вселенная" Неплях выставила напоказ недостатки своей фигуры.

Как сообщала Politeka, новую «Мисс Украина Вселенная» Анну Неплях сравнили с диснеевской принцессой.

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