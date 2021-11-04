Український хореограф, суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма поділився з шанувальниками спогадами, розповівши про серйозну хворобу.

Як пише Politeka.net, в Instagram Яма опублікував фото, зроблене під час "Танців з зірками".

"Як же добре я пям’ятаю часи, коли Блекпульський танцювальний фестиваль в Запоріжжі можна було побачити лише на відеокасетах. Ті тейпи ми затирали до дірок. Я знав напам‘ять кожен погляд танцюристів і кожне слово коментатора. Касети були нашими хореографами. Разом із тренером ми вивчали фрагменти хорео і вставляли їх в свою програму. Романтика", - підписав фото Яма, зазначивши, що завжди мріяв опинитися на цьому фестивалі.

Хореограф розповів, що одного разу перед фестивалем йому довелося робити операцію, тому про участь у ньому не могло бути й мови. Через хворобу він так і не втілив у життя свою мрію.

"Ми таки потрапили на Блекпул… як глядачі. І це неможливо забути. Я шкутильгав, але відчував неймовірне щастя. Ту енергетику неможливо сплутати ні з чим", - поділився своїми враженнями Яма.

Нагадаємо, що Влад Яма вилив душу перед українцями: "є величезний мінус...".

Як повідомляла Politeka, стихія наздогнала дружину і сина Влада Ями у відкритому океані:"мені страшно".

Також Politeka писала, що Влад Яма розповів, куди поїхав з родиною з України.