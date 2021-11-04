Український хореограф і суддя "Танців з зірками" Влад Яма зараз відпочиває з дружиною Ліліаною і сином Леоном, якому в грудні виповниться шість років, на Мальдівах.

Відпочинок на фешенебельному курорті, однак, затьмарив випадок в океані. Зоряне сімейство вирішило покататися на яхті разом з іншими туристами - в процесі налетів ураган, почалася злива. Що творилося в той момент показала в своїх "сторіз" в Інстаграм налякана дружина Ями, передає Politeka.net.

"Пішов дощик, потім вітер ставав все сильніше і сильніше... Капець, подивіться, там така злива!", - вигукувала Ліліана.

"Суші не видно, ми у відкритому океані... Човен кидає через сильний вітер, стіна з дощу. Берега не видно. Леону страшно😭 😭 😭. Мені страшно теж...🙏 🙏 🙏 У цей момент подумала, слава богу, що не на гідролітаку зараз", - дружина хореографа продовжила описувати непросту ситуацію, в якій вони опинилися.

Зрештою сімейство благополучно дісталося берега. Але тут їх чекав ще один сюрприз. Через ураган поруч із сушею виявилося безліч акул.

"Фух, добралися до острова, дуже всі злякалися, а тут... Як це взагалі можливо... Подивіться на цей підводний світ", - дивувалася Ліліана.

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