Український хореограф і суддя "Танців з зірками" Влад Яма зараз відпочиває з дружиною Ліліаною і сином Леоном, якому в грудні виповниться шість років, на Мальдівах.
Відпочинок на фешенебельному курорті, однак, затьмарив випадок в океані. Зоряне сімейство вирішило покататися на яхті разом з іншими туристами - в процесі налетів ураган, почалася злива. Що творилося в той момент показала в своїх "сторіз" в Інстаграм налякана дружина Ями, передає Politeka.net.
"Пішов дощик, потім вітер ставав все сильніше і сильніше... Капець, подивіться, там така злива!", - вигукувала Ліліана.
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"Суші не видно, ми у відкритому океані... Човен кидає через сильний вітер, стіна з дощу. Берега не видно. Леону страшно😭 😭 😭. Мені страшно теж...🙏 🙏 🙏 У цей момент подумала, слава богу, що не на гідролітаку зараз", - дружина хореографа продовжила описувати непросту ситуацію, в якій вони опинилися.
Зрештою сімейство благополучно дісталося берега. Але тут їх чекав ще один сюрприз. Через ураган поруч із сушею виявилося безліч акул.
"Фух, добралися до острова, дуже всі злякалися, а тут... Як це взагалі можливо... Подивіться на цей підводний світ", - дивувалася Ліліана.
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