Известный хореограф, ведущий и шоумен Влад Яма в сети пожаловался украинцам на минусы своей любимой работы.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский хореограф, судья шоу "Танці з зірками" и один из ведущих программы "Твій день" Влад Яма откровенно рассказал поклонникам о минусах свой работы. Оказалось, что из-за постоянных съемок владу приходится каждый день делать грим, что не очень хорошо влияет на состояние кожи лица. Поэтому, как признался шоумен, он раз в три месяца посещает косметолога.

В своих Instagram-сторис Влад откровенно рассказал, что очень любит свою работу, но есть в ней и минусы: "Вчера во время прямого эфира один человек спросил, люблю ли я свою работу. Я, конечно, не задумываясь сказал, что да, безусловно, это все мое, танцы, я кайфую. И да, это так. Но вот сегодня я подумал о минусах. Есть огромный минус, особенно с появлением проекта "Твій день" в моей жизни. много стало грима".

По словам Ямы, за последние семь дней, что у него были съемки, он все эти дни был в гриме. "Очень страшно звучит, я даже сам не верю", - признается хореограф.

Напомним, Жена Влада Ямы показала себя во всем черном и обратилась к украинкам: "Девочки, никогда не…".

Как сообщала Politeka, Влад Яма из "Танців з зірками" за рулем роскошного автомобиля сделал важное заявление: "Это очень страшно...".

Также Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" радикально преобразился, добавив изюминку в свой образ: "Я вас вижу насквозь".