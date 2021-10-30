Известный украинский танцор и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма показал новый стильный образ с очками и намекнул на грядущие интересные события в своей жизни.
Как пишет Politeka.net, Яма поделился новым постом на своей странице в Инстаграм. В публикации танцор показал новые фото, на которых позировал в эффектном образе.
Снимки были сделаны на съемочной площадке «Танців з зірками». Наряд танцора сразу же привлекал к себе внимание. На нем был стильный костюм с пиджаком и жилетом, под который Яма надел водолазку. Наряд в полоску выделялся своим глубоким винным оттенком.
Отдельной изюминкой образа Ямы стали большие очки в черной раме. Обычно танцор их не носит, поэтому можно предположить, что этот аксессуар он примерил просто для красоты.
«Я вас вижу. Насквозь. Ох и неделька предстоит…Мечта…», - подписал снимки Яма.
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Его поклонники тут же принялись комментировать публикацию.
«Влад красавчик», «Я тебя тоже», «Ого», «Огонь», - пишут люди в комментариях.
Отметим, что Влад Яма – известный украинский хореограф. Он прославился своим участием на шоу «Танці з зірками», после чего стал судьей этого проекта. Также сейчас Яма ведет шоу «Твій день».
Напомним, судья "Танців з зірками" Яма обескуражил Зарицкую, заговорив о ее "романе" с партнером.
Как сообщала Politeka, Влада Яма из "Танців з зірками" удивил строгим образом, в сети не сдержались.
Также Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" довел украинцев до слез, показав отношения своих родителей.