Украинский хореограф Влад Яма, судья "Танців з зіркками", умилил кадрами со своими родителями – Любовью Николаевной и Николаем Петровичем
Как пишет Politeka.net, видео хореограф показал на своей странице в Инстаграм. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)
«Родительский Вальс. Мелодия из к/ф «Берегись Автомобиля» не случайна, ведь именно под неё Папа с Мамой танцевали свой первый свадебный Танец 49 лет назад», - написал Влад.
Хореограф отметил, что после просмотра видео родители начали танцевать.
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«У мамы проблемы с коленями уже много лет, но по видео ведь и не скажешь. Потому что танец - лечит. А танец с любовью - окрыляет… Хочу навсегда запомнить этот день. Люблю вас! Па и Ма», - написал хореограф.
Кадры растрогали пользователей Сети. "До слез", "как трогательно", "Это так мило", - пишут в комментарих.
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