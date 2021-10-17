Жена судьи "Танців з зірками" Влада Ямы Лилия, которая активно ведет социальные сети и показывает будни с близкими, поделилась серией кадров с мужем в новом стиле.

В социальной сети Инстаграм Лилия и Влад часто показывают фото из своих будней, рассказывают о жизни и том, как проходят их совместные вечера с сыном. Как правило, супруга хореографа показывает больше, чем он.

В этот раз она решила подогреть интерес к их личной жизни, представив серию кадров из чувственной совместной съемки. Прижавшись друг к другу, Лилия и Влад мило позировали.

«Мы приняли серьёзное решение…🤍» - обескуражила Лилия заявлением.

Хореограф не остался в стороне: «Я долго был против…».

Поклонники принялись гадать, что же решили для себя Влад и Лилия:

«Собака; пополнения и огромной любви вам, мои дорогие!!!!; Пополнение в семье 😍?; Родить доченьку; Так мило и красиво❤️; Кажется с первого дня и навсегда точно😍; Родить 2-го ребенка!!!; Намёк на беременность, не?; Вакцинироваться👏; Уехать в Америку на ПМЖ; Какая же невероятная энергетика между вами двумя🖤; Завели собаку😂».

Лилия Яма говорит о своих буднях с мужем довольно часто, также показывая кадры с разных мероприятий.

Ранее пара пришла в качестве приглашенных гостей на съемку одного из эфиров "Как выйти замуж?" - пост-шоу "Холостяка" и "Холостячки". Сначала Лилия показала, как телеведущий Григорий Решетник готовится к выпуску, а потом уже и показала себя с мужем.

Сидя рядом друг с другом, пара успела перекинуться парой слов и подшутить друг над другом:

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