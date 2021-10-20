Жена известного хореографа и судьи шоу "Танці з зірками" Влада Ямы Лилия показала малышку и принимает поздравления с пополнением в семье.

Как передает Politeka.net, Влад Яма является известным хореографом и судьей популярного шоу "Танці з зірками". В 2007-ом году он познакомился с Лилией, и уже 14 лет они в браке.

Так, на этот раз Лилия Яма опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре она обнимает своего мужа и нового члена семьи - щенка. Супруги приняли решение взять такую ответственность и взять пополнение в семью.

"Знакомьтесь, наша шладкая девочка.💞🥰🙏



Невероятно нежная, добрая, умная из самого лучшего питомника. Спасибо за воспитанную и чуткую девочку.🙏🥰

Она покорила наши сердца.



Давайте вместе придумаем ей имя.🤗🤩Ваши варианты…", - спросила Лилия Яма.

Поклонники оставили множество поздравлений семьи: "Хольосенькая такая, у меня пуделиха Лилу", "

Ну что за сладкая Булка", "Она настоящая Кнопочка", "

Поздравляю кумушка 😍💋❤️❤️❤️ Это было не простое решение 😅 пусть это пушистое чудо, радует вас", "Боже какая хорошая😍 спросите у сыночка детки чувствуют как нужно назвать🥰", "Она похожа на Рафаэлку", "Какие ж вы молодцы, что взяли песеля"

Ранее сообщалось, пополнение в семье Влада Ямы, судья "Танців з зірками" рассекретил малышку: "У вас глаза похожи"

Также, жена Влада Ямы из "Танців з зірками" огорошила заявлением вместе с мужем: "Мы приняли серьезное решение"

Politeka рассказывала, Влад Яма откровенно рассказал о расставаниях и скандалах с женой: "Еще немного гульнуть"