Известный хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма признался о пополнении в семье и показал, кто появился у них с женой Лилией.
Как передает Politeka.net, Влад Яма является популярным танцором и хореографом. Он прославился своим участием на шоу "Танці з зірками", после чего стал судьей этого проекта. Сам танцор начинал с балета Елены Коляденко, в котором смог проявить свой талант. Также у хореографа есть жена - Лилия.
Так, на этот раз хореограф опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре он вместе со своей женой Лилией Ямой показывает, кто прибавился к их семье. У них на руках щенок пушона.
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"Я упирался два года, но они были в большинстве… Нет, я люблю собак, но с нашим графиком был уверен, что это невозможно.
А потом вспомнил, что жизнь одна, решил поддаться жене и сыну и… кажется теперь мы еще больше счастливы. Вместе🧡
И давайте вместе придумаем ей яркое имя! Ваши варианты!", — обратился к украинцам Влад Яма.
Ольга Полякова спросила у хореографа, воет ли собака.
Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Наверное жена и сын уже давно выбрали имя", "У вас у троих глаза похожи".
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