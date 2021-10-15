Отечественный танцор Влад Яма, который много лет судит проект "Танців з зірками", показал себя с супругой Лилией и заинтриговал украинцев принятым решением.
Как пишет Politeka.net, Влад Яма стал популярным украинским хореографом. Звезда уже несколько лет судит проект "Танці з зірками", в котором сам когда-то участвовал. Яма женился в 2015 году на красотке Лилии, которая уже успела родить хореографу сына Леона. Не забывает Влад и об Инстаграм, где активно делится всем интересным.
На новом фото Влад был в свитере и джинсах. Рядом стояла супруга в свитере и шляпке.
"Мы приняли серьезное решение…", - написал Влад Яма под фотографией.
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Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Ты отпускаешь волосы ??", "Пересмотреть Все интервью Анатолия Анатолича ?", "Начать смотреть Игра в Кальмара с Последней Серии ??", "Вы решили родить второго ребенка или...усыновить?!", "К пополнению семьи?", "Прививка?", "Только не говорите, что переехать собрались за границу".
Напомним, хореограф Влад Яма из телешоу "Танців з зірками" усадил пятилетнего сына за руль
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