Хореограф Влад Яма, судья проекта "Танців з зірками", показал эффектный образ известного киногероя для популярного шоу, порадовав украинцев.

Как пишет Politeka.net, Влад Яма стал популярным танцовщиком, дважды заняв второе место в "Танцях з зірками". Теперь хореограф сам судит популярный проект вместе с Максом Чмерковским и Екатериной Кухар. Не забывает Влад и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Влад показался в кожаной куртке и с очками, копируя образ главного героя "Матрицы", которого сыграл неповторимый Киану Ривз. Звезда сидел за столом, улыбаясь. Яма добавил еще несколько фото, порадовав фанатов.

"Тот, кто сменял меня в прошлый эфир", - написал Влад Яма.

Фолловеры поставили сотни лайков и написали несколько комплиментов для хореографа:

"Кто это?", "Влад круче", "Это что-то", "Какой-то дядя", "А кто такой?", "Влад Нео, это огонь".

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