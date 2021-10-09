Сын Влада Ямы, судьи проекта "Танці з зірками", Леон, которого долгое время хореограф прятал от общественности, дал мастер-класс по танцам.

Как пишет Politeka.net, успешный в Украине хореограф Влад Яма, который уже не один год судит проект "Танці з зірками", женился на красотке Лилии в 2015 году. У пары есть пятилетный сын Леон, которого Влад и Лилия долго прятали от общественности. Теперь хореограф часто делает фото и видео с ребенком, радуя украинцев в социальной сети Инстаграм.

В этот раз Влад решил записать стори, где сын показал мастер-класс по танцам. Леон был в одних шортиках, стоя возле роскошной ванной.

"Вот здесь еще есть ноги. А там они идут так. Можно сказать...", - комментировал и показывал Леон, пока папа снимал.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией в сторис Инстаграм, где отсутствуют подобные инструменты.

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