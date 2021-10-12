Хореограф Влад Яма, судья "Танців з зірками", показал, как проводит время с пятилетним сыном Леоном, которого звезда усадил к себе на колени, чтобы мальчик смог взять управление.

Как пишет Politeka.net, Влад Яма является популярным отечественным хореографом, а также судьей "Танців з зірками". Звезда довольно популярен, а за его блогом следят сотни тысяч фанатов в социальной страничке Инстаграм.

На новых фото Влад показал, как проводит время с сыном Леоном. Яма относительно недавно начал показывать лицо малыша. Но теперь можно часто увидеть внешность мальчика и этот раз не стал исключением. На новых фото Влад и Леон катались на роскошной моторной лодке. Леон сидел за рулем, находясь в коленях у Влада.

"Ах, лето…И счастье быть рядом с сыном!.. Люблю!..", - написал Влад.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Сколько счастья !!!", "Какой красивый", "Тебе красивый сын", "Сынулька копия папы", "Ты супер", "А малому дать управление не опасно?".

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