Украинский хореограф Влад Яма, судья проекта "Танців з зірками", заинтриговал своих поклонников интересным кадром на своей странице в Инстаграм.

Как передает Politeka.net, Влад Яма является популярным танцором и хореографом. Он прославился своим участием на шоу "Танці з зірками", после чего стал судьей этого проекта. Также сейчас Яма ведет шоу «Твій день».

На своей странице в Инстаграм, за которой следят 545 тысячи фолловеров, Влад Яма регулярно публикует свежий контент.

В новом посте он опубликовал фото, на котором был запечатлен на фоне стены с интересным рисунком. Яма был одет в темный костюм, туфли и водолазку.

«Узнали?», - спросил хореограф.

Пользователи соцсети не замедлили с ответами.

«Влад, смахиваешь на Яценюка», «Да я узнала Потапа», «Конечно узнали своего любимчика Влада», «Отличное фото», - пишут в комментариях.

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