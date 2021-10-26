Украинский хореограф Влад Яма, судья проекта "Танців з зірками", заинтриговал своих поклонников интересным кадром на своей странице в Инстаграм.
Как передает Politeka.net, Влад Яма является популярным танцором и хореографом. Он прославился своим участием на шоу "Танці з зірками", после чего стал судьей этого проекта. Также сейчас Яма ведет шоу «Твій день».
На своей странице в Инстаграм, за которой следят 545 тысячи фолловеров, Влад Яма регулярно публикует свежий контент.
В новом посте он опубликовал фото, на котором был запечатлен на фоне стены с интересным рисунком. Яма был одет в темный костюм, туфли и водолазку.
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«Узнали?», - спросил хореограф.
Пользователи соцсети не замедлили с ответами.
«Влад, смахиваешь на Яценюка», «Да я узнала Потапа», «Конечно узнали своего любимчика Влада», «Отличное фото», - пишут в комментариях.
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