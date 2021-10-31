Известный хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма за рулем роскошного красного автомобиля обратился к украинцам.

Как передает Politeka.net, Влад Яма является популярным танцором и хореографом. Он прославился своим участием на шоу "Танці з зірками", после чего стал судьей этого проекта. Сам танцор начинал с балета Елены Коляденко, в котором смог проявить свой талант.

Так, на этот раз хореограф опубликовал несколько новых фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Влад Яма за рулем роскошного красного автомобиля. Под фото он рассказал о страшных случаях, которые происходили с ним во время поездок.

"Я НЕ ДОВЕРЯЮ ВОДИТЕЛЯМ



Но считаю, что имею на это полное право. В жизни было ТРИ случая когда на моих глазах засыпали водители. Это очень страшно.



Поэтому сейчас, даже если днем я проехал за рулём 500км, а вечером работаю на сцене - возвращаясь в ночь, я тоже веду авто сам. Пускай даже еду прямо на утренний прямой эфир.



С Днём Автомобилиста!



Всем - не спать!", - заявил судья "Танців з зірками".

Пользователи сети оставили несколько комментариев под заявлением Влада Ямы: "Напрасно. Найти двух, для страховки", "Абсолютно 💯 поддерживаю", "Отличное фото Влад)".

Ранее сообщалось, Влад Яма из "Танців з зірками" радикально преобразился, добавив изюминку в свой образ: "Я вас вижу насквозь"

Также, Влада Яму из "Танців з зірками" в новом образе сравнили с Киркоровым: "Такого еще не было!"

Politeka рассказывала, судья "Танців з зірками" Яма обескуражил Зарицкую, заговорив о ее "романе" с партнером: "Пользуясь случаем..."