Известный хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма за рулем роскошного красного автомобиля обратился к украинцам.
Как передает Politeka.net, Влад Яма является популярным танцором и хореографом. Он прославился своим участием на шоу "Танці з зірками", после чего стал судьей этого проекта. Сам танцор начинал с балета Елены Коляденко, в котором смог проявить свой талант.
Так, на этот раз хореограф опубликовал несколько новых фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Влад Яма за рулем роскошного красного автомобиля. Под фото он рассказал о страшных случаях, которые происходили с ним во время поездок.
"Я НЕ ДОВЕРЯЮ ВОДИТЕЛЯМ
Но считаю, что имею на это полное право. В жизни было ТРИ случая когда на моих глазах засыпали водители. Это очень страшно.
Поэтому сейчас, даже если днем я проехал за рулём 500км, а вечером работаю на сцене - возвращаясь в ночь, я тоже веду авто сам. Пускай даже еду прямо на утренний прямой эфир.
С Днём Автомобилиста!
Всем - не спать!", - заявил судья "Танців з зірками".
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Пользователи сети оставили несколько комментариев под заявлением Влада Ямы: "Напрасно. Найти двух, для страховки", "Абсолютно 💯 поддерживаю", "Отличное фото Влад)".
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