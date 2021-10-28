Украинский хореограф Влад Яма, судья проекта "Танців з зірками", ошеломил ярким перевоплощением – кадрами он поделился на своей странице в Инстаграм.

Как передает Politeka.net, Влад Яма является популярным танцором и хореографом. Он прославился своим участием на шоу "Танці з зірками", после чего стал судьей этого проекта. Также сейчас Яма ведет шоу «Твій день». Кроме того, частый гость различных шоу на украинском телевидении.

В новом посте Влад Яма поделился образом, в котором он блистал на проекте «Діти проти зірок».

«Было-было, но такого ещё не было!», - написал артист.

Популярные статьи сейчас

Как сегодня выглядит могила мужа Софии Ротару, который скончался у нее на руках: "Вечная память"

Дорофеева застряла за границей и раскрыла, почему не может вернуться в Украину: "Впервые в жизни у меня..."

"Меня отмажут и я буду жить за границей": первые слова мажора, устроившего ДТП в Харькове

В Украине подымают цены на газ: сколько придется платить

Власова после вылета из "Танців з зірками" рассказала правду, о которой молчала: "Теперь я могу..."
Показать еще

Хореограф изображал Безумного Шляпника из сказки об Алисе. Стоит отметить, гримері и костюмері постарались на славу. Однако пользователи Сети увидели и другие сходства.

«На Киркорова похож», - отреагировали фолловеры Влада Ямы.

Напомним, судья "Танців з зірками" Яма обескуражил Зарицкую, заговорив о ее "романе" с партнером: "Пользуясь случаем..."

Как сообщала Politeka, Влада Яма из "Танців з зірками" удивил строгим образом, в сети не сдержались: «Смахиваешь на Яценюка»

Также Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" довел украинцев до слез, показав отношения своих родителей: «Окрыляет»