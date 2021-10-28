Украинский хореограф Влад Яма, судья проекта "Танців з зірками", ошеломил ярким перевоплощением – кадрами он поделился на своей странице в Инстаграм.
Как передает Politeka.net, Влад Яма является популярным танцором и хореографом. Он прославился своим участием на шоу "Танці з зірками", после чего стал судьей этого проекта. Также сейчас Яма ведет шоу «Твій день». Кроме того, частый гость различных шоу на украинском телевидении.
В новом посте Влад Яма поделился образом, в котором он блистал на проекте «Діти проти зірок».
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