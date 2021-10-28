Украинский хореограф Влад Яма, судья проекта "Танців з зірками", ошеломил ярким перевоплощением – кадрами он поделился на своей странице в Инстаграм.

Как передает Politeka.net, Влад Яма является популярным танцором и хореографом. Он прославился своим участием на шоу "Танці з зірками", после чего стал судьей этого проекта. Также сейчас Яма ведет шоу «Твій день». Кроме того, частый гость различных шоу на украинском телевидении.

В новом посте Влад Яма поделился образом, в котором он блистал на проекте «Діти проти зірок».

«Было-было, но такого ещё не было!», - написал артист.

Хореограф изображал Безумного Шляпника из сказки об Алисе. Стоит отметить, гримері и костюмері постарались на славу. Однако пользователи Сети увидели и другие сходства.

«На Киркорова похож», - отреагировали фолловеры Влада Ямы.

Напомним, судья "Танців з зірками" Яма обескуражил Зарицкую, заговорив о ее "романе" с партнером: "Пользуясь случаем..."

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