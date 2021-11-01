Красотка-жена известного украинского хореографа Влада Ямы Лилиана показала очаровательное фото в сети и обратилась к девушкам.

Как сообщает Politeka.net, жена известного украинского хореографа и судьи шоу "Танців з зірками" Влада Ямы Лилиана активно ведет свою страничку в Instagram. Так, в этот раз красотка поделилась в сети очаровательным кадром, а в подписи к нему обратилась к девушкам.

Как видно, на снимке Лилиана выглядит задумчивой и как будто грустной. Перед камерой она появилась в черном наряде, ее волосы небрежно уложены, а на лице яркий макияж, она пронзительно смотрит в объектив.

В подпсии к фото Яма написала: "В каждой женщине есть огонь. Если любить ее правильно, она согреет весь ваш дом. Если нет, сожжет его дотла… Вот такое у меня сегодня настроение. Девочки, никогда не сомневайтесь в своей ценности, силе, и том, что каждая из нас заслуживает быть счастливой, достигать своих целей, а иногда даже быть чрезмерно самоуверенной и загадочной. Имеем право? Правда?".

Напомним, Жена Влада Ямы, впервые показав малышку, принимает поздравления с пополнением: "Какие же вы молодцы".

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