Жена известного украинского хореографа, судьи шоу "Танці з зірками" Влада Ямы Лилиана поделилась своей радостью и показала семейное фото.

Как сообщает Politeka.net, жена известного украинского хореографа и судьи шоу "Танців з зірками" Влада Ямы Лилиана активно ведет свою страничку в Instagram. В этот раз она показал фото с мужем и сыном Леоном, сделанное в салоне самолета.

«Ущипните меня, летим туда, куда давно мечтали попасть. Кажется, как во сне…» - подписала она кадр.

Также супруга Влада Ямы показал несколько кадров из аэропорта. Похоже неблизкий.

Фолловеры Лилианы озвучили несколько предположений: Мальдивы, Бали, Доминикана.

Отметим, Влад Яма и Лилиана поженились в 2014 году, но держали это в секрете до 2016-го. Примечательно, что пара начала строить отношения еще в 2007 году, а пять лет назад у нее родился сын Леон.

Напомним, Жена Влада Ямы, впервые показав малышку, принимает поздравления с пополнением: "Какие же вы молодцы".

Как сообщала Politeka, Эффектная жена Влада Ямы "усмирила" его в гостях Гриши Решетника: "Почти холостяк, ага...".

Также Politeka писала, что Жена Влада Ямы из "Танців з зірками" огорошила заявлением вместе с мужем: "Мы приняли серьезное решение".