Украинский хореограф и судья "Танців з зірками" Влад Яма сейчас отдыхает с женой Лилианой и сыном Леоном, которому в декабре исполнится шесть лет, на Мальдивах.

Отдых на фешенебельном курорте, однако, омрачил случай в океане. Звездное семейство решило прокатиться на яхте вместе с другими туристами - в процессе налетел ураган, начался ливень. Что творилось в тот момент показала в своих "сториз" в Инстаграм напуганная супруга Ямы, передает Politeka.net.

"Пошел дождик, потом ветер становился все сильнее и сильнее... Капец, посмотрите, там такой ливень!", - восклицала Лилиана.

"Суши не видно, мы в открытом океане... Лодку бросает из-за сильного ветра, стена из дождя. Берега не видно. Леону страшно 😭😭😭. Мне страшно тоже...🙏🙏🙏 В этот момент подумала, слава богу, что не на гидросамолете сейчас", - жена хореографа продолжила описывать непростую ситуацию, в которой они оказались.

В конце концев семейство благополучно высадилось на берег. Но тут их поджидал еще один сюрприз. Из-за урагана рядом с сушей оказалось множество акул.

"Фух, добрались до острова, очень все испугались, а тут... Как это вообще можно... Посмотрите на этот подводный мир", - изумлялась Лилиана.

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