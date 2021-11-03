Відомий хореограф, ведучий і шоумен Влад Яма у мережі поскаржився українцям на мінуси своєї улюбленої роботи.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український хореограф, суддя шоу "Танці з зірками" і один з ведучих програми "Твій день" Влад Яма відверто розповів шанувальникам про мінуси своєї роботи. Виявилося, що через постійні зйомки владу доводиться щодня робити грим, що не дуже добре впливає на стан шкіри обличчя. Тому, як зізнався шоумен, він раз на три місяці відвідує косметолога.

У своїх Instagram-сторіс Влад відверто розповів, що дуже любить свою роботу, але є в ній і мінуси: "Вчора під час прямого ефіру одна людина запитала, чи люблю я свою роботу. Я, звичайно, не замислюючись сказав, що так, безумовно, це все моє, танці, я кайфую. І так, це так. Але ось сьогодні я подумав про мінуси. Є величезний мінус, особливо з появою проекту "Твій день" в моєму житті. багато стало гриму".

За словами ями, за останні сім днів, що у нього були зйомки, він всі ці дні був у гримі. "Дуже страшно звучить, я навіть сам не вірю", - зізнається хореограф.

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