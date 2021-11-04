Украинский хореограф, судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма поделился с поклонниками воспоминаниями, рассказав о серьезной болезни.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Яма опубликовал фото, сделанное во время «Танцев со звездами».

«Как хорошо я помню времена, когда Блэкпульский танцевальный фестиваль в Запорожье можно было увидеть только на видеокассетах. Эти тейпы мы затирали до дыр. Я знал наизусть каждый взгляд танцоров и каждое слово комментатора. Кассеты были нашими хореографами. Вместе с тренером, мы изучали фрагменты хорео и вставляли их в свою программу. Романтика», - подписал фото Яма, отметив, что всегда мечтал оказаться на этом фестивале.

Хореограф рассказал, что однажды перед фестивалем ему пришлось делать операцию, поэтому об участии в нем не могло быть и речи. Из-за болезни он так и не исполнил свою мечту.

«Мы попали на Блэкпул… как зрители. И это невозможно забыть. Я хромал, но чувствовал невероятное счастье. Эту энергетику невозможно спутать ни с чем», - поделился своими впечатлениями Яма.

Напомним, что Влад Яма излил душу перед украинцами: "Есть огромный минус...".

Как сообщала Politeka, стихия настигла жену и сына Влада Ямы в открытом океане: "Мне страшно".

Также Politeka писала, что Влад Яма рассказал, куда уехал с семьей из Украины.