Відомий хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма, похвалився своєю сімейною подорожжю, про яку давно мріяв разом з дружиною Ліліаною та сином Леоном.
Як передає Politeka.net, про це хореограф розповів на своїй сторінці в Instagram.
Влад Яма з родиною прибув на Мальдіви.
«Прораховували цю країну кілька разів, але завжди або було дорогувато або, судячи з відгуків, «туди менше, ніж на 10 днів немає сенсу їхати». А коли було в запасі два тижні, як правило, рвалися в Америку. Так ось, пробули добу і переконалися, що відгуки - так собі історія. Важливо Не скільки, А як», - розповів хореограф.
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За його словами, все з ідеї про "хорошому Єгипті", в якому вони не були років 13,"але поки вирішувалися, він став порівнянний за ціною з Мальдівами".
Також яма показав сімейне фото зроблене на тлі блакитного моря.
"Складно описати словами картинку ... просто здається, що це кіно... збулася ще одна мрія...», - поділився враженнями суддя "Танців з зірками".
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