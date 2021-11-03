Відомий хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма, похвалився своєю сімейною подорожжю, про яку давно мріяв разом з дружиною Ліліаною та сином Леоном.

Як передає Politeka.net, про це хореограф розповів на своїй сторінці в Instagram.

Влад Яма з родиною прибув на Мальдіви.

«Прораховували цю країну кілька разів, але завжди або було дорогувато або, судячи з відгуків, «туди менше, ніж на 10 днів немає сенсу їхати». А коли було в запасі два тижні, як правило, рвалися в Америку. Так ось, пробули добу і переконалися, що відгуки - так собі історія. Важливо Не скільки, А як», - розповів хореограф.

За його словами, все з ідеї про "хорошому Єгипті", в якому вони не були років 13,"але поки вирішувалися, він став порівнянний за ціною з Мальдівами".

Також яма показав сімейне фото зроблене на тлі блакитного моря.

"Складно описати словами картинку ... просто здається, що це кіно... збулася ще одна мрія...», - поділився враженнями суддя "Танців з зірками".

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