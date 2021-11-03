Известный хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма, похвастался своим семейным путешествием, о котором давно мечтал вместе с женой Лилианой и сыном Леоном.

Как передает Politeka.net, об этом хореограф рассказал на своей странице в Инстаграм.

Влад Яма с семьей прибыл на Мальдивы.

«Просчитывали эту страну несколько раз, но всегда или было дороговато или, судя по отзывам, «туда меньше, чем на 10 дней нет смысла ехать». А когда было в запасе две недели, как правило, рвались в Америку. Так вот, пробыли сутки и убедились, что отзывы - так себе история. Важно не сколько, а как», - рассказал хореограф.

По его словам, все с идеи о «хорошем Египте», в котором они не біли лет 13, "но пока решались, он стал сопоставим по цене с Мальдивами".

Также Яма показал семейное фото сделанное на фоне лазурного моря.

«Сложно описать словами картинку… Просто кажется, что это кино… Сбылась ещё одна Мечта…», - поделился впечатлениями судья "Танців з зірками".

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